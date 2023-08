Zweimal Platz 4 am vogtländischen Meer

Am vogtländischen Meer - der Talsperre Pöhl - haben sich die Sportler des SV Zwickau 04 beim 23. Pöhler Triathlon in guter Form präsentiert. Bei besten äußeren Bedingungen verwandelten insgesamt 450 Starter das Naturbad der Talsperre in ein kleines Triathlon-Mekka. Die traditionelle Distanz von 750 Metern Schwimmen, 20...