Zweiter Saisonsieg für Grubenlampe II

In einem vorgezogenen Rückrundenspiel der Handball-Bezirksliga der Männer hat der ZHC Grubenlampe II am Wochenende gegen die HSG Sachsenring 31:29 (18:11) gewonnen. "Es war ein verdienter Sieg für uns aufgrund der starken ersten Halbzeit", sagte der Zwickauer Spielertrainer Tom Steudemann. In den ersten 30 Minuten lief es in der...