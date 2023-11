Zweitliga-Team jubelt nach dem Derby

Wasserball: Zwickauer Männer starten mit 14:11-Sieg in Chemnitz in die neue Saison

Die Wasserballer des SV Zwickau 04 haben auch ohne ihren Trainer einen gelungenen Saisonauftakt in der 2. Liga gefeiert. Mit 14:11 gewann das von Ludwig Will sehr gut eingestellte Team sicher in Chemnitz. Da der Trainer zur Verlängerung seiner A-Lizenz zeitgleich nach Stuttgart musste, betreute Wasserballwart Jörg Wüstner am...