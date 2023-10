Zweitliga-Team steht noch ohne Punkte da

Die Kegler des in der Vorsaison noch auf Platz 2 eingekommenen TSV 90 Zwickau haben bislang in der 2. Bundesliga Ost einen schweren Stand. Die Mannschaft verlor am 3. Spieltag beim bis dahin ebenfalls sieglosen KV Wolfsburg mit 2,5:5,5-Punkten und findet sich damit vorerst auf dem zehnten und letzten Platz wieder. Nach den knappen...