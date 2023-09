Zweitligist lädt zum Sichtungstraining ein

Der Frauenfußball-Zweitligist 1. FC Turbine Potsdam führt am 7. Oktober in Glauchau ein Sichtungstraining durch. Los geht es ab 10 Uhr auf dem Gelände des SV Fortschritt Glauchau (Sportplatz am Eichamt). "Herzlichst eingeladen sind alle talentierten und fußballbegeisterten Mädels der Jahrgänge 2011 bis 2015", heißt es in...