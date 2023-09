Zwickau gegen CFC gleich zum Saisonstart

Fußball-Landesliga der Frauen: Härtestest für neu formierte Zwickauer Elf

Der Saisonstart hat es für die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau gleich so richtig in sich: Es ist nicht nur so, dass die Mannschaft am Sonntag, 14 Uhr in der Landesliga den Chemnitzer FC als Vizemeister der Vorsaison erwartet. Auch die beiden anderen Zwickauer Heimspiele im September werden echte Gradmesser. Im...