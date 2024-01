Zwickau geht mit Verstärkung ins Jahr

Nicht nur auf den kompletten Kader, sondern auch noch auf eine Verstärkung kann Ludwig Will als Trainer der Zwickauer Zweitliga-Wasserballer am Wochenende setzen. Wenn die Mannschaft des SV 04 am Samstag beim SC Wedding und am Sonntag bei der SG Neukölln II in Berlin antritt, gehört auch Akos Karacs mit zum Team. Der 19-Jährige...