Zwickau hält nur bis zur Pause mit

Die Basketballer der GGZ Baskets haben das erste Spiel der Rückrunde in der 2. Regionalliga Nord verloren. Am Samstag mussten sich die Zwickauer in heimischer Halle dem USC Leipzig mit 82:102 geschlagen geben. Damit blieben die Westsachsen auch im zweiten Spiel im Kalenderjahr ohne Punkt und rutschten mit sechs Zählern auf dem...