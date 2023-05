Zwickau startet in die Relegation

Für die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau geht die zweite Bundesliga-Saison in Folge in die Verlängerung. Als Tabellenvorletzter der 1. Liga muss die Mannschaft gegen den Zweiten der 2. Liga in die Relegation. Der Gegner heißt wie im Vorjahr Frisch Auf Göppingen. Die Mannschaft aus der Nähe von Stuttgart ist zum Hinspiel an...