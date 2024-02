Zwickauer DFC-Fußballerinnen leben ihren Traum mit vier Jahren Verspätung

Die Corona-Pandemie verhinderte 2020 die Teilnahme der B-Juniorinnen des Zwickauer Vereins an der Deutschen Meisterschaft. Nicht nur deshalb war die Qualifikation der Frauen jetzt besonders emotional.

Wehmut mag nicht ganz das richtige Wort sein, doch in den großen Jubel des DFC Westsachsen Zwickau mischten sich am Sonntag auch besondere Erinnerungen. Mit ihrem Sieg bei der Hallenmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) qualifizierten sich die Fußballerinnen für die Deutsche Meisterschaft Anfang März in Duisburg. Als...