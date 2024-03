Zwickauer Kegler halten den Anschluss

Die Form stimmt bei den Keglern des TSV 90 Zwickau mit Blick auf den Saison-Endspurt in der 2. Bundesliga Ost. Nachdem bei den Westsachsen bereits in der Vorwoche fünf von sechs Spielern die 600er-Marke übertroffen hatten, die Partie bei Spitzenreiter Mücheln aber verloren wurde, lief es am Samstag noch besser für die Gastgeber. Im Heimspiel...