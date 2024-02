Zwickauer Rodler im Gesamtweltcup vorn und bei der Junioren-WM dabei

Im norwegischen Lillehammer werden im Februar die Nachwuchstitel vergeben. Während es für Pascal Kunze der letzte Auftritt bei den Junioren wird, verpasst Vereinskameradin Melina Fischer den Wettkampf – aus gutem Grund.

Die mögliche Medaillenchance dürfte Melina Fischer gern eintauschen: Statt in der nächsten Woche bei der Junioren-Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer am Start zu stehen, misst sich die 19-jährige Rennrodlerin vom ESV Lok Zwickau weiter mit der Weltklasse. Nach Platz 6 am Sonntag beim Weltcup in Altenberg, der allerdings zur...