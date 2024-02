Zwickauer Rollstuhlbasketballer verpassen in letzter Sekunde die Sensation

Der finnische Routinier Teemu Partanen wurde am Samstag im Heimspiel gegen Köln ein wenig zu tragischen Figur bei RB Zwickau. In der Schlussphase landete sein Drei-Punkte-Wurf nur am Ring statt im Korb. So verpassten die Gastgeber die mögliche Verlängerung. Bild: Bert Harzer