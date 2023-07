Lucia Dörffel: So will die Meisterin im Bouldern aus Chemnitz bei der WM im Sportklettern abräumen

Am vergangenen Wochenende hatte es Lucia Dörffel mal wieder ins Elbsandsteingebirge geschafft. Gemeinsam mit den Eltern und ihrem Freund Elias kletterte sie im Elbtal auf der tschechischen Seite. "Es war echt cool, wieder in der Sächsischen Schweiz zu sein. Dort, wo ich früher so oft gewesen bin", erzählt die Chemnitzerin. Bereits im Alter von...