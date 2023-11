Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug: Das verbindet die Nationalstürmer mit dem Erzgebirge

Im Mai 2022 krachte es in der Gästekabine des Erzgebirgsstadions: Bei Werder Bremen hing der Haussegen schief. Nun sind die einstigen Streithähne Hoffnungsträger der Nationalmannschaft

Wie schnell es manchmal im Fußball gehen kann, das lässt sich auf dem Streamingportal Dazn verfolgen. "Ein Jahr zweite Liga", heißt die sehenswerte Dokumentation, die Werder Bremen nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit begleitete und die - der Fußballgott will es tatsächlich so - eine ihrer Schlüsselszenen im Mai 2022 im Erzgebirgsstadion...