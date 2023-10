Mission Titelverteidigung gescheitert: RB Leipzig verliert in Wolfsburg

RB Leipzig hat beim VfL Wolfsburg eine 0:1-Niederlage kassiert und ist somit früh aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Wolfsburg. Bester Saisonstart in der noch jungen Bundesligahistorie und zudem ein 6:0-Heimsieg im Gepäck: Die Vorzeichen für RB Leipzig standen nicht schlecht vor dem DFB-Pokal-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Doch ausgerechnet in ihrem Lieblingswettbewerb haben die Leipziger am Dienstagabend einen Dämpfer kassiert. Endeten die letzten beiden Pokalspielzeiten für die Sachsen noch mit dem Finale und dem Titelgewinn in Berlin, muss das Team von Trainer Marco Rose diesmal beim Endspiel zuschauen. Denn mit einer 0:1-Niederlage in Wolfsburg kam die Reise im Pokal zu einem frühen Ende.

Die Leipziger starteten beim Bundesligarivalen bereits unglücklich in die Partie. Nach nur 24 Sekunden hatte Tiago Tomás bereits die erste Großchance für die Wölfe, scheiterte mit seinem Flachschuss jedoch am RB-Schlussmann Peter Gúlacsi. Besser machte es Außenstürmer Vaclav Cerny nach einer knappen Viertelstunde, als er das Zuspiel von Tomás im Strafraum aufnahm und den Ball im Winkel versenkte (14.).

Leipzig versuchte schnell auf den Rückstand zu reagieren. Benjamin Henrichs' Abschluss flog jedoch nur Zentimeter über das Gehäuse der Wolfsburger (21.). Auch nach der Pause hatte der Titelverteidiger direkt die Möglichkeit, zum Ausgleich zu kommen. Der Schuss von Linksverteidiger David Raum, noch von einem Verteidiger abgefälscht, segelte jedoch an den Pfosten.

Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst. Der bereits verwarnte Angreifer Yussuf Poulsen verlor den Ball und kam dann zu spät in einen Zweikampf. Über eine halbe Stunde mussten die Leipziger deshalb in Unterzahl spielen. Eine Zeit, in der die Wolfsburger teils zu wenig aus ihrer Überzahl machten - eine Zeit, in der es jedoch auch das Team von Marco Rose trotz größerer Spielanteile nicht schaffte, sich klare Torchancen zu erspielen. Für den VfL Wolfsburg bot sich dann noch die beste Chance, als Jonas Wind aus 15 Metern den Ball an den Pfosten drosch.

Somit scheiterte RB bereits in der zweiten DFB-Pokalrunde. (past)