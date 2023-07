Mit dem FCE im Trainingslager: Der Mann für alle Fälle

Kaum hatte das erste Training in Bad Blankenburg begonnen, waren drei Fußbälle verschwunden. Einfach weg! Weit über das Fangnetz waren sie geflogen. Während zwei ihren Weg zurück fanden, schwimmt der dritte Ball wahrscheinlich in der Saale. Denn er war in seinem Zufluss, der Schwarza gelandet, die hinter dem Trainingsplatz vorbeifließt....