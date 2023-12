Nach Niederlage des FC Erzgebirge Aue: „So wird es schwer, Spiele zu gewinnen“

Der FC Erzgebirge Aue leistete sich einen schwachen Auftritt in Mannheim, verlor mit 0:3 (0:2) und wurde zum Aufbaugegner des bis dato zehn Spiele lang sieglosen SV Waldhof. Ballbesitz hatten die Veilchen, jedoch keine Torgefahr. Sportchef Heidrich fand deutliche Worte.

Mannheim. Die Veilchen hatten ihr Aufwärmprogramm bereits zu Ende gebracht, waren schon auf dem Weg in die Umkleidekabine, da kam das Team des SV Waldhof Mannheim noch einmal zusammen: Vor der Fankurve formten sie einen Kreis, in welchem Kapitän Marcel Seegert seine Mannschaft leidenschaftlich auf die bevorstehende Partie gegen den FC Erzgebirge einschwor. "Die Entschlossenheit bei unseren Jungs ist zurück. Heute wird alles besser", kommentierte der Stadionsprecher des SV Waldhof die Szene.

Er sollte recht behalten. Die Mannheimer, zuvor zehn Spiele in Serie ohne Erfolg und deshalb auf den drittletzten Rang der Dritten Liga abgerutscht, warfen alles auf den Platz, kämpften gemeinsam und spielten schnörkellos. Dinge, die Trainer Rüdiger Rehm im Vorfeld der Partie gefordert hatte. "Ich habe 20 gesunde Jungs im Kader, von denen jeder eine Zukunft beim SV Waldhof haben möchte. Dafür müssen wir uns, auch die Trainer und die Tribüne, den Arsch aufreißen, um weiterhin als Drittligaverein zu existieren. Dafür gilt es, alles in die Hand zu nehmen und alles auf dem Platz zu lassen, was in unseren Körpern steckt", sagte Rehm.

Die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers setzte die Vorgaben eindrucksvoll um, allerdings auch weil der FC Erzgebirge Aue am Sonnabend einen gebrauchten Tag erwischte. Chefcoach Pavel Dotchev hatte vor den Kurpfälzern gewarnt. "Angeschlagene Boxer schlagen am gefährlichsten zurück", meinte der 58-Jährige Fußballlehrer, der es unbedingt vermeiden wollte, der Aufbaugegner für den sieglosen SV Waldhof zu sein. "Das darf uns nicht passieren", sagte er. Das jedoch ging gehörig schief. "Wir hatten Kontrolle über die Partie. Und dann kassierst du zwei Tore direkt nacheinander. Ich kann gar nicht genau sagen, wie das passiert ist. Es kam jedenfalls aus dem Nichts", erklärte Mirnes Pepic nach Spielende.

Die Kontrolle hatten die Veilchen tatsächlich, jedoch ließen sie den Ball zu langsam durch die eigenen Reihen laufen. Die Spritzigkeit in den Aktionen fehlte, Torgefahr war Fehlanzeige, die Gegentreffer - erst war Ex-FSV-Zwickau-Profi Bentley Baxter Bahn sehenswert per Hacke (24.) erfolgreich, dann traf Malte Karbstein per Kopf (27.) - taten ihr Übriges. "Dass wir hier Emotionen aufkommen lassen, war unser Fehler. Waldhof musste gewinnen. Wenn du sie dann so ins Spiel reinlässt, innerhalb von zwei Minuten 2:0 führen lässt, dann wird es schwer", sagte Rechtsverteidiger Tim Danhof.

Deutlicher formulierte es der Auer Sportchef Matthias Heidrich: "Wir müssen aufpassen, dass wir den Ballbesitz, das gefährliche Passspiel, dieses Kombinieren irgendwann mal in Torgefahr ummünzen. Das ist uns in Phasen des Spiels gegen Dortmund richtig gut gelungen, wo wir viel Energie auf dem Platz hatten, uns viele Tormöglichkeiten herausgespielt haben. Aber dieses Level zu erreichen, das schaffen wir viel zu selten", sagte Heidrich. Der Sportgeschäftsführer ging sogar noch weiter und schob eine Ansage hinterher: "Daran gilt es zu arbeiten. Nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts immer mit der nötigen Wucht, der nötigen Aggressivität aufzutreten. Denn ansonsten, sage ich, wird es schwer in der Dritten Liga, Spiele zu gewinnen."

Die beste Torchance hatte der FC Erzgebirge in Mannheim in der 81. Minute: passend zum Auftritt der Veilchen jedoch nicht aus dem Spiel heraus, sondern per Standard. Zum Pech für die Veilchen landete der Freistoß des eingewechselten Maximilian Thiel am Querbalken. Ein Treffer wäre aber nur Ergebniskosmetik gewesen, denn die Mannheimer führten da schon mit 3:0, wieder hatte Bahn (61.) getroffen. "Ich glaube, wir hätten heute noch eine dritte Halbzeit spielen können und kein Tor geschossen. Es gibt solche Tage. Mund abwischen, in zwei Tagen geht es weiter. Da müssen wir eine Reaktion zeigen, so wollen wir das Jahr nicht beenden", sagte Danhof. Die Aufgabe allerdings hat es in sich: Die Veilchen müssen zum FC Ingolstadt. Der hat einen Lauf, ist sechs Spiele unbesiegt und feierte am Wochenende ein 4:0-Sieg gegen Sandhausen - ein fettes Kaliber.