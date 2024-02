Nach Tag der Verwüstungen und Auseinandersetzungen in Halle: Fan des FC Erzgebirge Aue schwer verletzt

Sportlich hatte das Drittliga-Ostderby zwischen dem Halleschen FC und dem FC Erzgebirge Aue viel zu bieten. Abseits des Leuna-Chemie-Stadions kam es derweil zu zahlreichen Sachbeschädigungen und Konflikten mit Einsatzkräften der Polizei. Ein mitgereister Fan der Veilchen erlitt schwere Verletzungen.

Es sind besondere Spiele. Volle Stadien, kurze Anreisen und besondere Rivalitäten zweier Clubs und Fanlager: Derbys. Ein solches stand am vergangenen Sonntag zwischen dem Halleschen FC und dem FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf dem Programm - und endete für einen Fan der Veilchen fatal. "Gestern wurde nach dem Sieg in Halle ein Auer Fan durch...