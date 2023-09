Nächster Rückschlag für den Chemnitzer FC: Reutter fällt aus

Chemnitz. Die personellen Probleme beim Chemnitzer FC verschärfen sich weiter. Jetzt fällt auch Manuel Reutter für die kommenden Wochen aus. Der Außenverteidiger zog sich beim Sachsenpokal-Auswärtsspiel gegen den SV Merkur 06 Oelsnitz eine schwere Sprunggelenksfraktur zu.

Wie der Verein mitteilte, wird Reutter am kommenden Freitag im Klinikum Chemnitz operiert. "Mit Manu verlieren wir einen sehr wichtigen Spieler, der sich in den ersten Wochen sehr gut in unser Spiel eingefunden hat. Dass wir mit ihm die nächste Stütze verlieren, ist bitter. Ich wünsche ihm viel Kraft, damit er schnell wieder gesund wird", sagte CFC-Chefcoach Christian Tiffert.

Am Freitag gegen Lok

Zwar konnte Robert Berger zuletzt wieder in das Training zurückkehren. Allerdings benötigt er noch etwas Zeit, um wieder komplett fit zu werden. Die Verletztenliste des Fußball-Regionalligisten bleibt dennoch lang. So fallen unter anderem Jan Koch, Robert Zickert, Max Roscher, Davis Smith, Stefan Pribanovic, Marius Schreiber und Chris Löwe weiterhin aus. Das nächste Punktspiel für den Chemnitzer FC steht am 15. September an. Dann empfängt das Team ab 19 Uhr den FC Lok Leipzig.