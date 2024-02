Nordische Junioren-WM in Planica: Gold für Langläuferin Helen Hoffmann aus dem Erzgebirge

Die aus Johanngeorgenstadt stammende Wahl-Thüringerin überrascht sich selbst, holt die Goldmedaille und verzichtet aufs Feiern

Am Ende reichte auch noch die Kraft zu einem Luftsprung für die Fotografen. Helen Hoffmann hat bei den Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften in Planica die lang ersehnte Medaille für den deutschen Skilanglauf geholt, während bei den Jungs Jan-Friedrich Dörks (Goldlauter) als Vierter um 7,1 Sekunden am Edelmetall vorbeischrammte. Thüringen...