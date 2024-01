Nordische Kombination in Schonach: Vogtland-Quartett mit Debütant Nick Siegemund schlägt sich wacker

Jenny Nowak hadert beim Schwarzwaldpokal mit einem Problem, das sie schon den ganzen Winter beschäftigt. Für Anne Häckel und Ronja Loh könnte der Weltcup bald zu einer familiären Angelegenheit werden.

Vier Starter aus Klingenthal bei einem Weltcup: Die Quantität stimmt schon mal optimistisch, und an der Qualität wird weiter fleißig gearbeitet. Das Damen-Trio Jenny Nowak (9. Platz Samstag/8. Sonntag), Ronja Loh (15./19.) und Anne Häckel (16./20.) schlug sich am Wochenende in Schonach wacker, so wie Nick Siegemund. Der Vogtländer hatte erst...