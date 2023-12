Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist schwanger

Die ehemalige Biathletin und Skilangläuferin gab die frohe Botschaft via Instagram und Facebook bekannt.

Ruhpolding. Neuer Lebensabschnitt für die erfolgreiche ehemalige Biathletin und Skilangläuferin Denise Herrmann-Wick: Die aus Bockau stammende Erzgebirgerin ist schwanger.

Das verkündete die 34-Jährige am Donnerstagabend via Instagram und Facebook. Dort strahlt sie mit ihrem Ehemann Thomas Wick in die Kamera, auf dem Foto der beiden ist ein Ultraschallbild zu sehen. "Unsere Liebe wächst", schreibt Denise Herrmann-Wick dazu. "Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten dich in unseren Armen zu halten!"

Zu den zahlreichen Gratulanten auf Instagram und Facebook gehörte auch die ehemalige Biathletin und Skilangläuferin Miriam Neureuther. Über 18.000 Likes hatte Denise Herrmann-Wicks Instagram-Beitrag am Donnerstagabend.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hatte ihr Karriereende im März dieses Jahres bekannt gegeben. Im Sommer hatten die Bockauer der Spitzensportlerin einen emotionalen Empfang bereitet, die Turnhalle der Grundschule trägt nun ihren Namen. (fp)