Personalsorgen beim FSV Zwickau: Spiel der Schwäne abgesagt

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hatte eine Spielverlegung beim Fußballverband für die anstehende Partie in Jena beantragt. Es seien nur noch acht Vertragsspieler einsatzfähig, so der Verein.

Personalsorgen beim FSV Zwickau: Laut einer Mitteilung des Fußball-Regionalligisten stehen für die angesetzte Ligapartie beim FC Carl Zeiss Jena am Samstag, 11. November, lediglich acht gesunde Vertragsspieler zur Verfügung. Aus Sicht des Vereins ist die Mannschaft somit "in Jena nicht spielfähig", weswegen am heutigen Donnerstag eine...