Plötzlich Favorit - FC Erzgebirge nimmt neue Rolle gern an

Fußball in Aue macht wieder Spaß. Die Fans honorieren die guten Leistungen der Kicker, beim Ostderby gegen den Halleschen FC wird das Stadion mal wieder richtig voll. Und der Trainer weiß genau, was von seinem Team erwartet wird.

Gern schieben Trainer vor wichtigen Spielen die Favoritenrolle dem Kontrahenten zu. Das reduziert den Druck, das beugt ein wenig enttäuschten Erwartungen vor. In Aue ist das vor dem Drittliga-Ostderby gegen den Halleschen FC anders. Die Erzgebirger sehen sich selbst in der Favoritenrolle, nehmen sie an. "Wir haben in den bisherigen Partien der...