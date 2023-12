RB Leipzig: Deshalb spricht Xaver Schlager von Note 5 nach dem Heidenheim-Sieg

Trotz eines Sieges über den FC Heidenheim freut sich bei RB Leipzig niemand so richtig. Dieaktuelle Situation bereitet vielmehr Sorge.

Es herrschte eine seltsame Stimmung in der Arena. Einerseits stand ein 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel, den Leipzigs Torwart Janis Blaswich treffend charakterisierte: "Die Pflicht ‚Heidenheim‘ haben wir erfüllt und drei wichtige Punkte eingesackt." Andererseits aber kam Freude nicht gerade auf. Nicht im mäßig gefüllten Stadion, was an den...