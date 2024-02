RB Leipzig: Diese beiden Rückkehrer sollen im Saisonendspurt entscheidend helfen

Erfahrung, Routine, Stabilität: Drei Eigenschaften, mit denen RB Leipzig zurück in die Spur fand. Zwei Rückkehrer verkörperten das: Willi Orban und Peter Gulacsi. Beide werden nun sehr dringend gebraucht.

Schon zum 288. Mal stand Peter Gulacsi am Sonntag im Tor von RB Leipzig - und doch war es für ihn ein besonderes Spiel. Wie immer waren Gulacsis Fingerglieder voller Tape, an dem er nach dem Spiel herumfummelte, während er über sein Comeback sprach. Fast 500 Tage waren seit seinem letzten Einsatz in der Bundesliga vergangen. Erst hatte den...