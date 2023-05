RB Leipzig: Ein Duo weckt Hoffnungen bei den Fans

Eine fast perfekte Halbzeit in Freiburg hat gezeigt, was für die Rasenballer diese Saison möglich gewesen wäre. Der Club will nun den DFB-Pokal verteidigen und auch in die Königsklasse einziehen.

"Immer wieder Leipzig", stand auf den T-Shirts der Spieler von RB Leipzig, die in der Kabine eine kleine Party feierten. Das war als Anspielung gemeint, auf das Pokal-Final-Abo der RB-Elf. "Es ist meine dritte Saison hier und zum dritten Mal bin ich im Finale", freute sich Benjamin Henrichs. Es ist der vierte Finaleinzug in fünf Spielzeiten: