RB Leipzig und die Trennung von Max Eberl: Konsequente Selbstbeschädigung

Der Rauswurf von Max Eberl lässt mehrere Parteien beschädigt zurück und hat nur einen klaren Gewinner: Den FC Bayern. Das Leipziger Team steht vor einem harten Charaktertest.

RB Leipzig wirft Max Eberl raus. Das ist eine konsequente Selbstbeschädigung, nach konsequenter Selbstbeschädigung. Wie bitte? Der Reihe nach: RB-Mastermind Oliver Mintzlaff hat länger nach seinem Heilsbringer für den vakanten Sportdirektorposten gesucht (16 Monate), als dieser dann tatsächlich im Amt war (10 Monate). Die siebenstellige Ablösesumme, die Leipzig für Eberl an Gladbach zahlte, wird man wohl eher nicht zurück bekommen. Einerlei.

Zu Beginn seines Kurzbesuchs in Sachsen wirkte der gebürtige Münchner Eberl auch restlos von seiner Mission überzeugt. Doch das änderte sich spätestens, als der FC Bayern München Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic rauswarf und seitdem nach einer sportlichen Führungsfigur suchte. De facto Bayern-Boss Uli Hoeneß und Eberl sind dicke Tinte, die regionale Nähe ist auch gegeben, der Weg zueinander daher kurz. Seit entsprechende Gerüchte eines nahenden Wechsels aufkamen, vermied Max Eberl ein klares Bekenntnis zu RB, obwohl er sonst oft und gerne verbal klare Kante zeigte.

Eberl betrieb also konsequente Selbstbeschädigung, indem er intern und extern nicht den Eindruck vermittelte, voll hinter seiner Aufgabe zu stehen. Dabei ist sein Arbeitsnachweis tadellos. Den notwendigen Kaderumbruch hat er sehr gut abgewickelt, 80 Millionen Euro Überschuss erzielt und eine (bislang) sportlich und charakterlich einwandfreie Mannschaft zusammengestellt. Dass sich Eberl am Mittwoch in der "Sport Bild" mit der Nicht-Aussage "ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag" zitieren ließ, als es wieder mal um seinen Job ging, setzte seinem Verhalten die Krone auf und die Geschäftsführung des Klubs reagierte. "Das fehlende Commitment zum Klub", nennt der Verein in einer dünnen Mitteilung den Grund für die Entlassung. Deutlicher kann man nicht sein. Der Wechsel von Eberl nach München scheint nur noch eine Frage der Ablöse.

Am Ende betreibt auch RB also konsequente Selbstbeschädigung. Allerdings mit Betonung konsequent. Die Geschäftsführung macht deutlich, dass niemand über den Prinzipien des Red-Bull-Fußball-Kosmos steht. Den Verlust, den Eberls Abgang zweifellos bedeutet, nimmt man da in Kauf. Zwar ist mit Sportdirektor Rouven Schröder schon ein potentieller Nachfolger im Haus, Eberls Netzwerk und sein Blick für Talente sind so einfach aber nicht zu ersetzen.

Neben RB und Eberl ist auch der deutsche Fußball beschädigt. Die Leistungen der Leipziger im Pokal, im Supercup und in der Bundesliga ließen die vorsichtige Hoffnung keimen, dass der ewige Serienmeister von der Isar ernsthafte Konkurrenz bekommen könnte, wenn Eberl erst mal die Mannschaft über ein paar Jahre mit geformt hat. Kommt jetzt wirklich der Seitenwechsel nach München zustande, haben die Bayern den Emporkömmling aus dem Osten wieder mal klein gehalten. Dazu kommt die Unruhe - für die Münchner ganz passend - pünktlich vor dem direkten Duell, dem Topspiel am Samstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr). Die Mannschaft, in guten Teilen von Eberl zusammengestellt, hat einen krassen Charaktertest vor sich. Kann sie das Drumherum ausschalten? Kann sie den Bayern wieder ein Bein stellen? Es wäre eine denkwürdige Pointe für eine Geschichte, die viele Verlierer kennt.