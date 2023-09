RB Leipzig: Zittersieg in Wiesbaden, Vorfreude auf die Bayern

Nach viel Kontrolle machte sich RB Leipzig das Leben in Wiesbaden selbst schwer. Vor dem Topspiel gegen Bayern München ist die Vorfreude groß. Auch bei einem Rückkehrer, der wieder auf die Bank muss.

Die Zuschauer in Wiesbaden durften am Ende zufrieden sein. "Einen Pokalfight haben wir gesehen", sagte Gäste-Trainer Marco Rose und lächelte wissend. Seine Mannschaft, RB Leipzig, hatte jenen Fight soeben mit 3:2 (2:1) irgendwie über die Bühne gerettet. Es war der sechste Sieg in Folge. Leipzig startete gut, ging durch den ewigen Emil Forsberg...