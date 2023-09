Regensburg-Coach Enochs: "Der FC Erzgebirge Aue gehört definitiv dorthin, wo er aktuell steht"

Fünf Jahre lang trainierte der US-Amerikaner den FSV Zwickau. Nun kehrt er als Regensburg-Coach zurück, um den FCE Aue zu ärgern.

187 Spiele stand Joe Enochs als Fußballlehrer an der Seitenlinie des FSV Zwickau, bis er im Februar dieses Jahres seine Sachen packen musste und beurlaubt wurde. Knapp acht Monate später kehrt er in die Region zurück - nicht privat und auch nicht in Diensten des FSV Zwickau, sondern als Trainer des Zweitligaabsteigers SSV Jahn Regensburg, der...