Rennrodel-Meisterschaft in Altenberg: Schrecksekunde für Julia Taubitz

Erzgebirgerin steigt nach dem ersten Lauf mit „Brummschädel“ aus

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die sächsischen Rennrodel-Asse bei der Deutschen Meisterschaft auf der Heimbahn in Altenberg. Die aktuelle Vizeweltmeisterin Julia Taubitz (Foto) aus Annaberg-Buchholz stürzte am Samstag im Kohlgrund und trat zum zweiten Lauf wegen Kopfschmerzen nicht mehr an. Die Titel holten sich im Kohlgrund Felix Loch...