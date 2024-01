Sächsisches Rodelpaar startet bei der Weltmeisterschaft: Melina, Timon und die Hassliebe Altenberg

Sie lieben sich, sie haben am Wochenende das gleich Ziel: Bei der WM in Altenberg so schnellwie möglich ins Ziel zu kommen. Ein junges sächsisches Rodlerpaar will für Furore sorgen.

Das Wetter ist wirklich grässlich, doch das Leben ist schön. Wenn man verliebt ist, spaziert man auch mal ganz entspannt durch den vom strammen Wind gepeitschten kalten Regen. Ab Freitag wird für Melina Fischer und Timon Grancagnolo aus dem "entspannt" aber doch eher ein "angespannt". Die 19-Jährige Rodlerin vom ESV Lok Zwickau gibt bei den...