Rico Schmitt neuer Trainer des FSV Zwickau

Zwickau. Der FSV Zwickau hat einen prominenten neuen Trainer gefunden. Rico Schmitt unterschrieb am Freitag einen Zweijahresvertrag beim Drittligaabsteiger, bereits am Montag (17 Uhr) wird der 54-Jährige mit dem Team das Training in Vorbereitung für die kommende Regionalligasaison aufnehmen, zuvor wird Schmitt am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Zuletzt stand der gebürtige Karl-Marx-Städter als Cheftrainer bei Drittligist SV Meppen an der Seitenlinie. Weitere Trainerstationen waren unter anderem der FC Carl Zeiss Jena, Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach und der Hallesche FC. Seinen größten Erfolg als Coach erreichte er in der Saison 2009/10, als er den FC Erzgebirge zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führte. (ts)