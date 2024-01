Rodel-WM in Altenberg: Langenhan wie von einem anderen Stern; Grancagnolo erneut U-23-Weltmeister

In einem spektakulären Herrenrennen gibt es einen überlegenen Sieger und große Dramen in Kurve 14. Zwei Medaillen gehen an deutsche Asse und der junge Chemnitzer weiß, woran er arbeiten muss, um auch so schnell zu werden wie Langenhan und Loch.

Max Langenhan hat bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg seinen ersten großen Einzeltitel gewonnen. Der 24 Jahre alte Thüringer zeigte am Samstag vor rund 2500 Zuschauern eine eindrucksvolle Leistung, distanzierte die Konkurrenz um 0,761 Sekunden - im Rodeln ist das eine Welt. Zweiter wurde der Österreicher Nico Gleirscher, Bronze ging an...