Sachsenderby-Vorverkauf: Wie komme ich noch an ein Ticket?

Die meisten Tickets für das Drittligaspiel sind weg. Wer kann sich jetzt noch Hoffnungen auf eine Karte machen?

Der Andrang für das höchstklassige innersächsische Ligaspiel ist groß. Gerade einmal zwei Stunden brauchten die Fans des FC Erzgebirge, um die 10.000er-Marke an verkauften Tickets für das Drittligaspiel am Sonntag, den 18. Februar, zu knacken. Bereits am Dienstagabend sprach der Verein von 12.000 verkauften Tickets. "Die Nachfrage des ersten...