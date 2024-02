FC Erzgebirge: So groß ist der Andrang auf Tickets fürs Sachsenderby Aue gegen Dynamo Dresden

Seit Montagvormittag können Karten für die Drittligapartie erworben werden. Bereits nach zwei Stunden ist die 10.000er-Marke geknackt.

Am 18. Februar empfängt der FC Erzgebirge Aue mit Dynamo Dresden den Tabellenzweiten zum traditionsreichen Sachsenderby in der Dritten Liga. Für den 26. Spieltag können die Veilchen auf zahlreiche Unterstützung hoffen. Der Vorverkaufsstart hatte am Dienstag um 10 Uhr begonnen, 120 Minuten später war bereits eine fünfstellige Zahl an Tickets...