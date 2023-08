Schmitt sieht rot: FSV Zwickau geht in Erfurt baden

Ein Tor von Marc-Philipp Zimmermann war zu wenig für den FSV Zwickau: Mit 1:4 unterlagen die Schwäne beim FC Rot-Weiß-Erfurt

Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat am 5. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost den FSV Zwickau verdient 4:1 (1:0) bezwungen und stürmte damit an die Tabellenspitze. Zwickau muss hingegen weiter auf den ersten Auswärtssieg warten.

Der FSV Zwickau hielt zunächst ordentlich dagegen, auch wenn Erfurt immer wieder das Spiel ankurbelte und die spielerisch feinere Klinge schwang. Offensiv konnten die Gäste allerdings kaum gefährliche Situationen verbuchen. Kurz vor dem Pausenpfiff kombinierte sich Erfurt wiederholt geschmeidig über den Rasen des Steigerwaldstadions und ging in Führung. Michael Seaton vollendete gekonnt aus Nahdistanz. Keeper Lukas Hiemann im Zwickauer Kasten war machtlos.

Der zweite Durchgang begann für Zwickau denkbar schlecht. Knapp fünf Minuten waren gespielt, als erneut Seaton losstiefelte, das Spielgerät jedoch an den Pfosten setzte. Caniggia Elva staubte zum 2:0 ab. Doch Zwickau hatte bereits in den vergangenen Spielen gezeigt, nach Rückständen keinesfalls aufzugeben. Marc-Philipp Zimmermann zeigte dann, warum er von den FSV-Verantwortlichen vom VfB Auerbach wieder ins Team geholt wurde. Er besorgte in der 66. Minute per Kopfball den Anschlusstreffer.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Gäste kassierten eine gelb-rote Karte, standen aber weiterhin mit elf Spielern auf dem Platz. Vielmehr wurde Cheftrainer Rico Schmitt mit diesem Karton auf die Tribüne geschickt, weil er offenbar zu intensiv den Gedankenaustausch mit dem Schiedsrichter gesucht hatte. Der Coach verließ gerade die Zwickauer Bank, als Erfurt erhöhte. Erneut war es Seaton, der die Kugel zum 3:1 versenkte. In der 78. Minute wurde es noch deutlicher. Artur Mergel haute aus spitzem Winkel den Ball zum 4:1 in den FSV-Kasten.