Schwirten schießt den FCE ins Glück

Der FC Erzgebirge Aue hat am Mittwochabend den SV Sandhausen mit 2:1 (1:1) geschlagen - dank des späten Treffers von Joshua Schwirten.

Wenn der FC Erzgebirge Aue in der Vergangenheit auf den SV Sandhausen traf, dann hatten die Veilchen für gewöhnlich Grund zum Jubeln - zumindest was die Aufeinandertreffen in der 3. Liga betrifft. Vier Duelle hat es dort bis dato zwischen den beiden Teams gegeben, keines davon haben die Lila-Weißen verloren. Diese Begegnungen liegen jedoch...