Skeleton-WM: Enttäuschung für die beiden Sachsen

Leider keine Medaillen gibt es in Winterberg fürdie beiden sächsischen Asse. Susanne Kreher hadert mit ihrem Material, Axel Jungk hadert mit seinem verpatzten Auftakt. Er hat bei der WM aber noch eine zweite Chance.

Alles war noch drin für Susanne Kreher, am Ende wurde es eher nichts. Die Titelverteidigerin hatte bei der Skeleton-Weltmeisterschaft nach den zwei Läufen vom Donnerstag mit nur 14 Hundertstelsekunden Rückstand auf die Spitze als Fünfte in Schlagdistanz gelegen, nach vier Läufen stand am Freitagnachmittag ein zehnter Rang für die 25-Jährige...