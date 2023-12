Skispringer Martin Hamann: So lief das Weltcup-Wochenende für Sachsens Hoffnungsträger

Das Bestehatte sich Martin Hamann bis zum Schluss aufgehoben: Auf 133,0 Meter kam der Sachsen-Adler im Finale am Sonntag. Bei der Ankunft im Auslauf klopfte er sich mit der Hand auf den Helm, als wollte er sagen: "Warum nicht gleich so." Rang 27 bedeutete zwar gemessen am Vortag (29.) eine kleine Steigerung. Aber zweimal ist die sächsische...