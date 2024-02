Galgenhumor: Wie Sachsen-Adler Martin Hamann auf sein Flugpech in Oberstdorf reagiert

Der Skispringer von der SG Nickelhütte Aue fliegt auf dem Monsterbakken nur 141 Meter - Markus Eisenbichler gelingt in den USA ein verheißungsvolles Wettkampf-Comeback.

Das war der berühmte Satz mit X. Martin Hamann übte sich am Sonntag in Galgenhumor, als er über seinen Flug in der Qualifikation von Oberstdorf sprach: "Ich habe mich nicht verletzt und die Welt dreht sich weiter", witzelte der Skispringer von der SG Nickelhütte Aue.