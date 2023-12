Skisprung-Weltcup in Klingenthal: Der Geiger „Karle“ macht die Musik

Der Allgäuer feiert ein überraschendes Comeback, während die Serie von Dominator Stefan Kraft in der Vogtland-Arena reißt. Die Konkurrenz beäugt die starken DSV-Adler.

Als am Sonntag der Nebel am Schwarzberg verflogen war, kam die neue deutsche Skisprungherrlichkeit so richtig zum Vorschein: Karl Geiger wusste mit seinen Emotionen gar nicht so richtig wohin. "Ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten. Danke an dieses Publikum. Das hat Riesenspaß gemacht", sagte der Mann des Wochenendes in Klingenthal....