Skisprung-Weltcup in Klingenthal: Karl Geiger verwandelt die Vogtland-Arena in ein Tollhaus

Was für ein Auftakt: Der Oberstdorfer Karl Geiger feiert vor 6521 Fans, die völlig aus dem Häuschen sind, am Samstag seinen 14. Weltcuptriumph: Die Siegesserie von Stefan Kraft, der Zweiter wird, ist gerissen. Der Lokalheld will sich steigern.

Was für eine Springerparty in der Vogtland-Arena: Als sich Karl Geiger als Führender des ersten Durchgangs vom Balken abstößt, kocht die Stimmung im Hexenkessel beinahe über. Als die "1" auf der Videowand erscheint, gibt es kein Halten mehr. Mit zwei blitzsauberen Flügen auf 144,0 und 146,0 Meter hat der Oberstdorfer die Siegesserie des...