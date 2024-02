Slater, Jagr, Brady, Pechstein, Langer - die Stars, die nicht aufhören wollen

Er gilt als bester Profisurfer der Welt, als Herr der Wellen. Kelly Slater hat von 1992 bis 2011 elf WM-Titel geholt. Der US-Amerikaner aus Cocoa Beach ist damit als jüngster und ältester Weltmeister in seinem Sport. Erst im Vorjahr schied er aus der weltweit höchsten Surfliga, der World Surf League, aus. Offiziell beendet hat der Mann, der auch mit einigen Liebschaften (Pamela Anderson, Gisele Bündchen und Cameron Diaz) für Aufmerksamkeit sorgte, seine Karriere nicht. Mit 52 gilt er als verheißungsvoller Kandidat für einen Olympiastart im Sommer in Paris.

Sportmediziner sagen, ab dem 50. Lebensjahr lässt die körperliche Leistungsfähigkeit nachweislich nach. Das liegt in der Natur des Menschen und hauptsächlich am Muskelschwund, der vor allem die schnell kontrahierenden Fasern, die für die Schnellkraft zuständig sind, betrifft. "Freie Presse" nennt Beispiele, bei denen Sport-Asse im hohen Alter noch leistungsfähig sind oder waren.

Der Tscheche ist einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler aller Zeiten. Er spielt gerade seine 37. (!) Profisaison, und zwar in der ersten Liga seines Heimatlandes beim HC Rytiri Kladno , dessen Besitzer er auch ist. Von 1990 bis 2008 und von 2011 bis 2018 spielte Jagr in neun Mannschaften aus der besten Profiliga der Welt, der nordamerikanischen NHL . Mit den Pittsburgh Penguins holte er zweimal den Stanley Cup. Der Klub vergibt seit diesem Monat Jargs Trikot mit der Nummer 68 nicht mehr. Der Tscheche hatte sich die Nummer zu Ehren seines Großvaters gewählt, der während des Prager Frühlings 1968 verstorben war.

"Häufig waren meine Ausdauer und mein Wille, durchzuhalten, die entscheidenden Faktoren, um in wichtigen Rennen erfolgreich zu sein." Das sagt Claudia Pechstein , die als einzige Frau der Welt acht Olympiateilnahmen aufweisen kann. Eine neunte, 2010 in Vancouver, wurde ihr wegen einer unrechtmäßigen Dopingsperre versagt. Auch wenn ihre letzte persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2007 datiert, hat die Berlinerin 2022 in Peking mit Platz neun im Massenstart noch Klasse bewiesen. 41 WM- und 9 Olympiamedaillen sprechen für sich.

Der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten holte am 7. Februar 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers seinen siebten Superbowl. Frauenschwarm, Rekordmann, Werbeikone - Tom Brady vereint alles. Und er soll nach seinem zweiten Rücktritt im Vorjahr nun als Fernsehexperte mehr verdienen als in seinen knapp 23 Jahren als NFL-Profi. Der Kalifornier hat mit dem Sender Fox Sports einen Zehnjahresvertrag über 375 Millionen Dollar vereinbart.

Mit 66 fängt das Leben an ... Was den Golfprofi betrifft, so muss Bernhard Langer erst einmal eine Pause einlegen. Nach einer Achillessehnen-OP Anfang Februar kann er derzeit keine Turniere bestreiten. Erreicht hat der Anhausener, der in Florida lebt, viel. Neben seinen zwei Siegen beim Masters in Augusta (1985, 1993) holte er zahlreiche weitere Titel, überraschte 2014 mit 56 Jahren als Achtplatzierter in Augusta. Mit fast täglich zwei Stunden Yoga, Joggen und Dehnung hält er sich fit. (tp)