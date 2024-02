Publikumsliebling Noriaki Kasai: Ich werde Ski springen, bis ich 65 bin!

Der Japaner fliegt mit 51 Jahren nicht mehr ganz so weit, aber immer weiter und weiter. Beim Sapporo-Weltcup wurde er jüngst zum ewigen Star – und gefeiert, so wie am Wochenende sicher auch in Lahti.

Noriaki Kasai musste grinsen, als ihm diese Frage gestellt wurde, die sich zwar aufdrängte, aber irgendwie trotzdem unverschämt klang. Ob dies jetzt sein letztes Mal gewesen sei, wollte der Reporter des österreichischen Senders ORF von Kasai wissen. Der Skispringer winkte ab: "Ich schätze, ich werde Ski springen, bis ich 65 bin!" Was der...