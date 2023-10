Spektakuläre Flüge in der Vogtland-Arena machen Lust auf mehr

Stefan Kraft und Alexandria Loutitt heißen die Sieger der Qualifikation beim Grand-Prix-Finale der Skisprung-Asse - Die deutschen Schanzenadler sind in Lauerstellung

Der Auftakt des Grand-Prix-Finales der Skisprung-Asse in Klingenthal machte am Freitag Lust auf mehr. In der hochklassigen Qualifikation segelten in der Vogtland-Arena gleich vier Herren der Lüfte 140 Meter und darüber hinaus. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stefan Kraft vor Daniel-André Tande. Dem Norweger gelang bei Traumbedingungen...