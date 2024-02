Superbowl in Las Vegas: Ein Jungspund fordert den Superstar

Die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes und die San Francisco 49ers mit Brock Purdy kämpfen um die Footballkrone. Die eine große Frage lautet: Wer gewinnt? Die andere: Schafft es Taylor Swift rechtzeitig zum Kickoff ins Stadion?

Wenn Sonntagnacht ab 0.30 Uhr deutscher Zeit in der Zockerstadt in der Wüste Nevadas das Ei fliegt, braucht man gewiss auch ein bisschen Glück, um Ende als großer Sieger dazustehen. Vor allem aber braucht man einen guten Plan. Den hatten die Kansas City Chiefs in dieser NFL-Saison im Gegensatz zu ihrem Superbowl-Gegner, den San Francisco 49ers,...