Ein American-Football-Star aus Zwickau: Was Daniel Benetka mit dem Superbowl verbindet

Die Aktionsstände mit US-Snacks in den Supermärkten stimmen auf das NFL-Finale ein. Einer, der in Zwickau groß geworden ist, wird das Spektakel am Sonntag mit ganz besonderem Interesse verfolgen.

Viele Fans warten sehnsüchtig darauf. Der Superbowl steht vor der Tür, das Finale der American-Football-Profiliga NFL. Daniel Benetka wird die Übertragung aus Paradise, Nevada mit geteilten Sympathien verfolgen. Denn der gebürtige Zwickauer hat bei beiden Endspielteilnehmern trainiert.