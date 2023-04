Viele Chancen und kein Tor - Besong bleibt der Lohn verwehrt

Drei Tore hat Paul- Philipp Besong in dieser Drittligasaison erzielen können. Gegen Viktoria Köln hätten es am Samstagnachmittag noch einige mehr für den schnellen Mittelstürmer von Erzgebirge Aue werden können. Doch der 22-Jährige wurde nicht vom Glück geküsst. Am Ende trennten sich die Lila-Weißen 1:1 von den Rheinländern. "Wir haben die...